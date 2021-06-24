شكرا لقرائتكم خبر رصد 84 مخالفة لاحترازات كورونا في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 6 منشآت مخالفة، وضبطت 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق (توكلنا)، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة أنها نفذت 1632جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استقبال مركز الاتصال 10 بلاغات مخالفات.

وشددت على استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز المستوى الرقابي والتوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة (ممتثل) بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.