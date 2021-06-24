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الصحة توصي بالاستمرار في الاحترازات بعد أخذ اللقاح

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1255 إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1247حالة، و14 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11322 حالة، منها 1451 حالة حرجة.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 479390 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 460338 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7730 حالة، كما أجري 91021 فحصا مخبريا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏ ‏

الحالات المسجلة بحسب المناطق:

مكة المكرمة 340

الشرقية 282

الرياض 203

عسير 156

جازان 81

المدينة المنورة 58

القصيم 35

نجران 24

تبوك 23

الباحة 20

حائل 16

الحدود الشمالية 11

الجوف 6

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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