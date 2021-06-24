الصحة توصي بالاستمرار في الاحترازات بعد أخذ اللقاح

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وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 479390 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 460338 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7730 حالة، كما أجري 91021 فحصا مخبريا.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات المسجلة بحسب المناطق:
مكة المكرمة 340
الشرقية 282
الرياض 203
عسير 156
جازان 81
المدينة المنورة 58
القصيم 35
نجران 24
تبوك 23
الباحة 20
حائل 16
الحدود الشمالية 11
الجوف 6
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