شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 17 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يوما 1653 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.