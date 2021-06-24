، محافظ صامطة يُعزي في وفاة محافظ الطوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة "الدوسري" في وفاة والدهم محافظ الطوال، رزاح بن حبيش الدوسري - رحمه الله - إثر معاناة مع المرض.

وسأل محافظ صامطة الله -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر أبناء وذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ صامطة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله ألا يريه مكروهًا.