- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد ٤٠ مخالفة على المباني، وإغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة خلال الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، أكد رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الفنية، لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة وتحرير ٤٠ مخالفة ؛ مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية وللتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 08:24 PM
"آل جلبان" أكد استمرار المتابعة لجميع الأحياء والمخططات السكنية"بلدية بيشة" ترصد 40 مخالفة على المباني وتغلق 3 مكاتب هندسية
نفذت بلدية بيشة ممثلة في إدارة التراخيص الفنية جولات رقابية على المكاتب الهندسية والمخططات السكنية، إذ تم رصد ٤٠ مخالفة على المباني، وإغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة خلال الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، أكد رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الفنية، لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إغلاق ثلاثة مكاتب هندسية مخالفة وتحرير ٤٠ مخالفة ؛ مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية وللتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.
، "بلدية بيشة" ترصد 40 مخالفة على المباني وتغلق 3 مكاتب هندسية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية بيشة" ترصد 40 مخالفة على المباني وتغلق 3 مكاتب هندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.