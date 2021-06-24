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تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - سيتم تفويج الحجاج بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة

ذكرت مصادر أنه ‏تم تخصيص ثلاثة أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام 1442هـ.

ووفقًا لقناة العربية: فقد تم تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام، وتفويج الحجاج إلى الجمرات بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.

وبدءًا من الغد الجمعة تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، وإعلان أسماء المرشحين للحج.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 08:08 PM

سيتم تفويج الحجاج بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة

تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام
عبدالرزاق البجالي

ذكرت مصادر أنه ‏تم تخصيص ثلاثة أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام 1442هـ.

ووفقًا لقناة العربية: فقد تم تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام، وتفويج الحجاج إلى الجمرات بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.

وبدءًا من الغد الجمعة تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، وإعلان أسماء المرشحين للحج.

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، تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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