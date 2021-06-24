- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت مصادر أنه تم تخصيص ثلاثة أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام 1442هـ.
ووفقًا لقناة العربية: فقد تم تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام، وتفويج الحجاج إلى الجمرات بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.
وبدءًا من الغد الجمعة تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، وإعلان أسماء المرشحين للحج.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 08:08 PM
سيتم تفويج الحجاج بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعةتخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام
ذكرت مصادر أنه تم تخصيص ثلاثة أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام 1442هـ.
ووفقًا لقناة العربية: فقد تم تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في موسم حج هذا العام، وتفويج الحجاج إلى الجمرات بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.
وبدءًا من الغد الجمعة تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، وإعلان أسماء المرشحين للحج.
، تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 3 أدوار من منشأة الجمرات للرمي في حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.