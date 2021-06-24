، محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي ،

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ترأس محافظ شرورة المكلف رئيس المجلس المحلي، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم؛ اجتماع المجلس المحلي بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.
واستهلّ "العنزي" الجلسة بكلمة رفع خلالها الشكر باسمه وأهالي محافظة شرورة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، على ما حظيت به المحافظة من اهتمام واعتماد عدد من المشاريع التنموية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على تسخير كل الإمكانات التي تلبي احتياجات المواطن في كل شبر من أرجاء هذه البلاد المباركة.
وجرى استعراض محضر الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، وناقش المجلس استكمال المبنى الحضاري في مرحلته الثانية، إضافة إلى استكمال مشروع سفلتة عدد من أحياء محافظة شرورة، وكذلك استكمال مشروع ميدان الهجن، وبحث المجلس تطوير وتوسعة مشروع جلب المياه وربط مركز الوديعة بالمشروع.
بالإضافة إلى تنمية آبار المياه بالوديعة، إضافة إلى إنشاء قسم العناية ووحدة قسطرة القلب، ووحدة المناظير في مستشفى شرورة العام، وقيام الجهات المعنية بتهيئة المكان المناسب لسوق المواشي الجديد بكيلو 10.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 07:48 PM
جرى بحث استكمال المبنى الحضاريمحافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي
ترأس محافظ شرورة المكلف رئيس المجلس المحلي، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم؛ اجتماع المجلس المحلي بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.
واستهلّ "العنزي" الجلسة بكلمة رفع خلالها الشكر باسمه وأهالي محافظة شرورة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، على ما حظيت به المحافظة من اهتمام واعتماد عدد من المشاريع التنموية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تحرص على تسخير كل الإمكانات التي تلبي احتياجات المواطن في كل شبر من أرجاء هذه البلاد المباركة.
وجرى استعراض محضر الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، وناقش المجلس استكمال المبنى الحضاري في مرحلته الثانية، إضافة إلى استكمال مشروع سفلتة عدد من أحياء محافظة شرورة، وكذلك استكمال مشروع ميدان الهجن، وبحث المجلس تطوير وتوسعة مشروع جلب المياه وربط مركز الوديعة بالمشروع.
بالإضافة إلى تنمية آبار المياه بالوديعة، إضافة إلى إنشاء قسم العناية ووحدة قسطرة القلب، ووحدة المناظير في مستشفى شرورة العام، وقيام الجهات المعنية بتهيئة المكان المناسب لسوق المواشي الجديد بكيلو 10.
، محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي ،
المصدر : الخليج 365
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