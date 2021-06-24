شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف تفاصيل إنقاذه منزل بالدمام من الحريق المندلع في موقف سيارات أمامه "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف المواطن محمد العليط عن تفاصيل إنقاذه منزل من الحريق في الدمام بعد اندلاع النيران في موقف سيارات أمامه.

وقال محمد العليط خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إنه شاهد دخان أسود يخرج من مكان قريب ملاصق للمبنى، موضحا أنه لم يكن يوجد أي شخص في مكان الحريق.

وأشار:"عندما وصلت للسيارة وجدتها تحترق من المقدمة بشكل كامل وكانت النيران وصلت للمظلة الموجودة بموقف السيارات".

وأوضح:"سحبت السيارة تجنبا لحدوث كوارث بسبب وجود 5 سيارات بموقع الحريق"، مختتما:"الوضع كان خطيرا فدفعني لسحب بسرعة".

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