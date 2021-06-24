شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، إن المملكة أصبحت ضمن القائمة الخضراء لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا.

وأوضح لودوفيك بوي:"يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني".

وتابع:"المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول.. للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.. لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول".