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السفير الفرنسي للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالمملكة: لا حاجة لفحص PCR

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، إن المملكة أصبحت ضمن القائمة الخضراء  لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا.

وأوضح لودوفيك بوي:"يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني".

وتابع:"المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول.. للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.. لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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