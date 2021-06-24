شكرا لمتابعة خبر عن "الحج" تخصص 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

خصصت وزارة الحج والعمرة 3 أدوار في منشأة الجمرات للرمي خلال حج هذا العام، وسيتم تفويج الحجاج بمعدل 2500 حاج لكل دور في الساعة.

وأوضح مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، أبرز الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال موسم الحج داخل مخيمات الحجاج، ومنها أن الخمية ستكون بمساحة 16 متر، وتحتوى على 4 حجاج فقط لتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأكد أنه تم إعداد المخيمات بمواصفات قياسية لحماية الحجاج وضمان سهولة الخروج والتنقل بينها دون تزاحم، فضلا عن تعقيمها بشكل يومي، ووجود غرف خاصة مخصصة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.