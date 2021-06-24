محافظ الداير يوجه بتفعيل وحدة للرصد الإلكتروني لملاحظات الأهالي

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه محافظ الداير نايف بن لبدة، بتفعيل وحدة للرصد الإلكتروني، ومهمتها متابعة ما يتم نشره عن المحافظة.

تهدف وحدة الرصد الإلكتروني إلى تلمس الاحتياجات التنموية والتعرف على أوجه القصور الخدمي عبر ما يتم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وترتبط وحدة الرصد الإلكتروني بالمحافظ، ويتم إيصال ما يتم رصده للجهات المعنية للتفاعل والتعامل معه وفق الاختصاص كأول محافظة تقوم بتفعيلها.

وأكد محافظ الداير، أن وحدة الرصد الإلكتروني ستقوم على مدار الساعة بمتابعة ما يتم نشره أو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ستقوم وحدة الرصد الإلكتروني بمتابعة ما يتم إرساله على منصات المحافظة على تويتر أو سناب، بهدف فتح قنوات التواصل بما يتوافق مع التقدم التقني.

وأشار المحافظ إلى أن وحدة الرصد الإلكتروني ستقوم برفع كل الملاحظات المرصودة وخصوصا في جانب ما يهم المواطن من خدمات ضرورية وتتم متابعتها مع الجهة المسؤولة، منوهًا بأن تفعيل هذه الوحدة تأتي ترجمة لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه التي تنص على التواصل مع المواطنين و متابعة متطلباتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع.

اقرأ أيضًَا:

الحياة الفطرية: الإجهاد سبب نفوق وعلين في بلجرشي