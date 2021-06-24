التحقيق مع 86 منشأة بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

نشرت الهيئة العامة للمنافسة، بيانات قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض، التي تلقتها خلال العام الحالي، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث بلغ عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام 86 منشأة، مقارنة بـ15 منشأة عام 2019.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء، في مختلف مناطق المملكة، قد بلغت أكثر من مليار ريال.
ونشرت الهيئة في بيان سابق لها، أنها بدأت عمليات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت، بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة، من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.
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