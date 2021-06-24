فتح الخطوط
كما علمت دوت الخليج من شهود عيان أن الدفاع المدني، فتح خطوطا من الجرة بمساعدة فرق مشاة وهايكنج تمنية للنزول إلى هذه الحضنان، وذلك لمعرفتهم التامة بمسارات المنطقة كما قاموا بالدعم اللوجيستي لإمداد الفرق بالماء والغذاء، لكي تتمكن فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية، المتواجدة في الموقع من السيطرة على النيران قبل امتدادها أكثر.
وذكر أكثر المتواجدين في موقع الحريق أن السبب الرئيسي لتوسع منطقة النيران، هو جفاف الأرض وشدة الرياح وأضافوا أن الحريق هائل، وأصبح من جميع الاتجاهات.
البداية
يذكر أن بداية الحريق كانت كما جاء في البيان الصادر من الدفاع المدني، في متنزه الأمير سلطان بالمسقي، ثم ذكر شهود عيان من موقع الحريق، أنه امتد إلى جبل جربان، حيث تمت السيطرة عليه بالأمس من قبل فرق الدفاع المدني، والفرق التطوعية ولكن بقيت نيران بسيطة ومع معاودة الرياح لنشاطها عادت النيران واشتدت ليلا، متجهة غربا مع اتجاه هبوب الرياح ووصلت حدود الجرة وعقبة قرون تمنية، إلى مناطق تسمى حضن العتمة وحضن الشروا وحضن القعر، بعدها وصلت النيران إلى الجرة مع ظهر اليوم، يذكر أن الحريق امتد على مسافة ما يقارب ثلاثة كيلومترات، وهي المسافة التي تفصل بين المسقي وتمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر نيران المسقي تصل تمنية وتحرق حضنان الجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.