نيران المسقي تصل تمنية وتحرق حضنان الجرة

يستمر حريق متنزه الأمير سلطان بالمسقي، جنوب شرق مدينة أبها بمنطقة عسير، لليوم الثاني على التوالي، وذكر شهود عيان أن الحريق امتد اليوم من مركز الشعف، الذي يشمل طور المسقي إداريا ليصل إلى منطقة قريبة من عقبة القرون بالجرة، التابع لمركز تمنيه وتدعى حضن الشروا، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي هبت ليلا، وساعدت على معاودة نشاط النيران، هذا وقد وصل الحريق إلى متنزه الجرة المغلق ساعة كتابة التقرير.

فتح الخطوط

كما علمت دوت الخليج من شهود عيان أن الدفاع المدني، فتح خطوطا من الجرة بمساعدة فرق مشاة وهايكنج تمنية للنزول إلى هذه الحضنان، وذلك لمعرفتهم التامة بمسارات المنطقة كما قاموا بالدعم اللوجيستي لإمداد الفرق بالماء والغذاء، لكي تتمكن فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية، المتواجدة في الموقع من السيطرة على النيران قبل امتدادها أكثر.

وذكر أكثر المتواجدين في موقع الحريق أن السبب الرئيسي لتوسع منطقة النيران، هو جفاف الأرض وشدة الرياح وأضافوا أن الحريق هائل، وأصبح من جميع الاتجاهات.

البداية

يذكر أن بداية الحريق كانت كما جاء في البيان الصادر من الدفاع المدني، في متنزه الأمير سلطان بالمسقي، ثم ذكر شهود عيان من موقع الحريق، أنه امتد إلى جبل جربان، حيث تمت السيطرة عليه بالأمس من قبل فرق الدفاع المدني، والفرق التطوعية ولكن بقيت نيران بسيطة ومع معاودة الرياح لنشاطها عادت النيران واشتدت ليلا، متجهة غربا مع اتجاه هبوب الرياح ووصلت حدود الجرة وعقبة قرون تمنية، إلى مناطق تسمى حضن العتمة وحضن الشروا وحضن القعر، بعدها وصلت النيران إلى الجرة مع ظهر اليوم، يذكر أن الحريق امتد على مسافة ما يقارب ثلاثة كيلومترات، وهي المسافة التي تفصل بين المسقي وتمنية.