الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

ضبط مواطن بحوزته 7160 قرصًا من الإمفيتامين المخدر وسلاحًا ناريًا في جازان

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن أمن الطرق في جازان من ضبط شخص بحوزته 7160 قرصًا من الإمفيتامين المخدر وسلاحًا ناريًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي بأن الجهة المختصة بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، عُثر بحوزته على (7160) قرص إمفيتامين مخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس غير مصرح، وطلقات حية.

وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّم لجهة الاختصاص، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة.

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