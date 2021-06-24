تناول الخيار يوميًا يحمي من 3 سرطانات مميتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، ربات البيوت بالحرص على إضافة الخيار في السلطة الخضراء أو تقديمه مع الوجبات الغذائية، مبينة أن الخيار يحتوي على 96٪ من الماء، وتناوله في الصيف حتى لو كان يوميًا يفيد الجسم، إذ يسهم في ترطيب الجسم وإزالة السموم ومنع الجفاف، كما يعتبر مصدرًا جيدًا لكثير من المعادن والفيتامينات.

أهمية الخيار في التغلب على حرارة الجو:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365”، إن الخيار غني بالألياف وقليل من السعرات الحرارية، وبذلك يعد من الوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل الوزن، إذ يساعد الماء العالي والمحتوى المنخفض من الخيار على تقليل الوزن، كما يعتبر بمثابة المبرد للمعدة، فتساعد الألياف القابلة للذوبان في الخيار في إبطاء عملية الهضم في الأمعاء، كما يحافظ على حركات الأمعاء منتظمة.

فوائد الخيار للسيدات:

وتابعت: أن الخيار يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الـدم، والتئام الجروح سريعًا وتنشيط الذاكرة، كما يساعد على صحة الكلى، وتبريد البشرة والتقليل من تورمها عند استخدامه موضعيًا على أماكن الحروق، أيضا يحتوي على خصائص تقلل من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان المبيض والثدي والبروستاتا وعنق الرحم، كذلك يساعد الخيار على عملية التمثيل الغذائي وتوليد الطاقة للجسم.

الخيار ومرضى السكري:

وخلصت الدكتورة نجود إلى القول، إن تناول الخيار يساعد على علاج الإمساك، لاحتوائه على الماء الذي يساعد على ترطيب الجهاز الهضمي، ما يساعد على إعادة توازن الماء بالجسم، وهذا بدوره يعالج حالات الإمساك التي يتعرض لها الإنسان والمرأة الحامل، كما تساعد مادة الكوركوربيتاسين الموجودة بالخيار على تنظيم الأنسولين والعمل على استقلاب الجليكوجين، والذي يعتبر من الهرمونات الهامة لعلاج السكري، بالإضافة إلى أن الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الهامة لمرضى السكري.

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