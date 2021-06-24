مستشار قانوني: استقالات التنفيذيين بالشركات ظاهرة صحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق المستشار القانوني والخبير في شؤون الحوكمة في الشركات المساهمة هشام العسكر، على استقالات التنفيذيين من الشركات، قائلًا: “من المتوقع أن هناك سيطرة جديدة أو توجهًا جديدًا لتلك الشركات جعلهم يتوجهوا لتلك الاستقالات”.

سر استقالات التنفيذيين بالشركات:

وأضاف هشام العسكر: “ظاهرة استقالة الرؤساء التنفيذيين لشركات دائمًا يكون لها مبررات وهي إما الخسائر المتراكمة على الشركات والتي تؤدي إلى ضعف موقفها المالي وتهديد استمراريتها، أو وجود مخالفات قانونية ارتكبتها الإدارة التنفيذية، أو تغير الاستراتيجية لشركة والتي لا تتواكب مع قدرتها وإمكانيات الرؤساء التنفيذيين الحاليين فيصبح الخيار هو استقطاب كفاءة مهنية تستطيع تنفيذ استراتيجية المجلس”.

وتابع: “أعتقد أن ما حدث في غالبية الشركات السابقة كان متعلقًا بتغير الاستراتيجية”، مردفًا: “لو دققنا في أمر الشركات التي غيرت رؤسائها التنفيذيين لتصل إلى مخرجات جديدة لتنويع استثماراتها”، بحسب العربية.

فوائد الاستقالة العائدة على سوق المال:

وأكمل: “استقالة الرؤساء التنفيذيين ليست مسألة حديثة على الأسواق المالية وهي تخضع للعديد من الظروف والمتغيرات واستقالات التنفيذيين لا تعني شيئًا سلبيًا بالمجمل فهي ظاهرة صحية تعطي دلائل ومؤشرات على أن سوق المال بشكل عام مقبل على التجديد والتغيير واعتماد استراتيجيات جديدة، بحسب متغيرات السوق”.

إستقالات شركة هرفي:

وسابقًا أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بإنهاء تكليف خالد أحمد السعيد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف سام محمد بدر رئيس تنفيذي.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية عن استقالة عضو مجلس إدارتها غير التنفيذي، أحمد بن حمد السعيد حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة، غير تنفيذي، بتاريخ 17 يونيو 2021، وذلك لأسباب خاصة، علمًا أن عضوية أحمد بن حمد السعيد في دورة المجلس الحالية بدأت مطلع مايو 2021 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة ويكون سريانها اعتبارًا من 21 يونيو 2021.

كما أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية في بيان آخر، عن استقالة عصام ماجد المهيدب، عضو غير تنفيذي، من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ 21 يونيو 2021، وتعيين المهندس حسين علي الأسمري، عضو مجلس إدارة مستقل، عضوًا في لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخه وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 30 أبريل 2024.

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