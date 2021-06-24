فلكية جدة : انفجار ضخم خلف الشمس بقوة بلغت C3.4

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

سجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس حدوث انفجار خلف الشمس لشيء ما جزئيًا خلف حافة الطرف الشمالي الشرقي للشمس، إذ أرسل الانفجار موجة صدمة عبر الغلاف الجوي للشمس كما يظهر في تسجيل مرصد ديناميكية الشمس التابع لوكالة ناسا.

قوة الانفجار:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قوة الانفجار بلغت C3.4 ما يعني بأنه معتدل نسبيًا على مقاييس التوهج الشمسي للأشعة السينية، ولكن ربما كان أقوى من ذلك نظرًا لحدوثه خلف حافة الشمس، مما قلل من الإشعاع القادر على الوصول إلى الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، كما أكتشف مرصد سوهو الفضائي وجود انبعاث كتلي إكليلي أي سحابة من الغاز المتأين تخرج من موقع الانفجار.

التوهج خلف الشمس:

واختتم أبو زاهرة بالقول، بشكل عام لن يبقى مصدر التوهج خلف طرف الشمس لفترة طويلة، فمع دوران الشمس حول محورها سوف يظهر ذلك المصدر خلال 24 ساعة المقبلة.

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