تفقدوا حساباتكم.. إيداع المعاش التقاعدي عن شهر يونيو 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي عن شهر يونيو 2021 داعية المستفيدين إلى التحقق من إيداع المعاش في حساباتهم والتواصل مع البنك الخاص بهم في حال وجود مشكلة.

موعد إيداع المعاش التقاعدي

يذكر أنه تم تثبيت موعد إيداع المعاش التقاعدي ليكون في اليوم الـ25 من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد إذا تصادف موعد إيداع المعاش يوم الجمعة ويتم التأخير لمدة يوم واحد إذا تصادف الإيداع مع يوم السبت.

التعريف بالمعاش التقاعدي يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تتيح لعملائها (الأفراد والجهات) خدمة استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار خدمة ” التعريف بالمعاش الفوري “.

إدخال كافة البيانات المطلوبة. خطوات حساب معاش التقاعد الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار حاسبة التقاعد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات انقر زر “عرض قيمة المعاش”. ويتم الحصول على المبلغ التقديري للمعاش التقاعدي لكن المبلغ الفعلي يتم معرفته بعد إيداع معاش التقاعد في حسابات المستفيدين .

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