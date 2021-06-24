شركة الكهرباء تعتذر لأهالي شرورة: تم إصلاح العطل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذرت شركة الكهرباء السعودية لأهالي شرورة بسبب انقطاع التيار مؤكدة أنه تم إصلاح العطل وعادت الخدمة لجميع المشتركين.

اعتذار شركة الكهرباء

وقالت الشركة : تم إصلاح العطل الفني في شرورة وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين، والشركة تعتذر عن الانقطاع الخارج عن الإرادة.

وقبل 4 ساعات قالت الشركة السعودية للكهرباء : أهلنا في محافظة شرورة، تباشر فرقنا الميدانية إصلاح عطل فني خارج عن الإرادة تسبب بانقطاعات في الخدمة الكهربائية لمحافظة شرورة، وتعمل الفرق الميدانية على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين، وتعتذر السعودية للكهرباء عن هذا الانقطاع.

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