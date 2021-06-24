4 نصائح لمرضى السكري تجنبهم الجلطات وانسداد الشرايين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور عثمان أحمد ، مرضى السكري الاهتمام بصحتهم مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، موضحًا، أن مريض السكر خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس قد يتعرض لبعض المضاعفات التي يجب له الانتباه لها منها ارتفاع نسبة السكر بالدم، أو الانخفاض الشديد وفي كلا الحالتين يتسبب ذلك في زيادة فرص الإصابة بالجلطات أو انسداد الشرايين.

مرضى السكري وتجنب مشاكل الصيف الصحية:

ويقدم الدكتور أحمد، خلال تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” 4 نصائح هامة لمرضى السكري مع حلول الصيف وهي:

⁃ الإكثار من تناول الماء، إذ إن ذلك يزيد من ترطيب الجسم والبشرة ويسهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، ويكفي أن يتناول المريض 3 لترات من الماء والسوائل يوميًا .

⁃ الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الأملاح كالمخللات وبعض الأطعمة الخفيفة الجاهزة مثل الشيبس والبسكويت المالح وغيرها، لأنها تتسبب في إفراز نسبة عالية من العرق ، وهذا يؤدي إلي التعرض لانخفاض نسبة السكر في الدم.

⁃ الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء والألياف ، فهذه من أهم النصائح التي يجب القيام بها لتنظيم نسبة السكر في الدم.

⁃ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبًا للتعرض لارتفاع او انخفاض نسبة السكر بالدم ، والتواجد في الأماكن الباردة.

تأثير الجفاف على مرضى السكري:

وأشار الدكتور أحمد، إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالجفاف بشكل أسرع عن غيرهم من الأصحاء، فالجفاف يعتبر أحد أكبر المخاطر الصحية التي تواجه مرضى السكري، حيث لا يقتصر تأثيره على رفع مستوى السكر بالدم ، بل يمكن أيضاً أن يتسبب في منع امتصاص الإنسولين عند حقنه بالجسم، وقد لا تظهر آثار الجفاف بالضرورة بشكل واضح على المريض، وبمجرد أن يشعر مريض السكري بالإعياء الحراري أو بعدم قدرته على ضبط مستوى السكر بالدم يصبح من الصعب إعادة مستوى الجلوكوز بالدم إلى المعدلات الطبيعية ، ولذلك فإنه ينصح المرضى دائمًا بضرورة الانتباه لأعراض الجفاف وغيره من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والتي تتمثل في الشعور بالعطش الشديد والدوار والإغماء والتعرق الشديد.

فوائد الرياضة لمرضى السكري:

وشدد الدكتور أحمد، على عدم ممارسة أي نشاط رياضي كالمشي في الأماكن المفتوحة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة لأعلى مستوياتها، ولكن ينصح بالخروج في الصباح الباكر أو في الفترة المسائية عندما تنخفض درجات الحرارة لأدنى مستوياتها، أو قضاء بعض الوقت في المشي والحركة في الأماكن المغلقة والمكيفة كالمجمعات التجارية، و يتوجب على مريض السكري في حالة قيامه بممارسة الرياضة أن يقوم بقياس مستوى السكر بالدم بعد انتهائه من ممارسة الرياضة على مدار ساعات متباعدة ، فقد يتأثر مستوى السكر بالدم بهذا الجهد البدني حتى بعد ساعات من انتهائه من ممارسة الرياضة ، كما يجب اصطحاب قارورة الماء لتعويض الجسم في حال التعرق.

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