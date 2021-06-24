الحالات الحرجة تتراجع إلى 1451 ومكة والشرقية تسجلان 622 إصابة جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تراجع الحالات الحرجة بواقع 21 حالة مقارنة بيوم أمس، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (460338) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11322) حالة من بينها (1451) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (479390 ) حالة، توفي منهم (7730) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1255) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 340، المنطقة الشرقية 282، منطقة الرياض 203، منطقة عسير 156، منطقة جازان 81، منطقة المدينة المنورة 58، منطقة القصيم 35.

كما سجلت منطقة نجران 24 حالة ومنطقة تبوك 23 ومنطقة الباحة 20 ومنطقة حائل 16، ومنطقة الحدود الشمالية 11، أما أقل الحالات المسجلة في المناطق السعودية فكانت في منطقة الجوف بواقع 6 حالات فقط.



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