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الحالات الحرجة تتراجع إلى 1451 ومكة والشرقية تسجلان 622 إصابة جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-24

الحالات الحرجة تتراجع إلى 1451 ومكة والشرقية تسجلان 622 إصابة جديدة

الحالات النشطة 11322 وحصيلة الوفيات 7730

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تراجع الحالات الحرجة بواقع 21 حالة مقارنة بيوم أمس، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة جديدة من المصابين بفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (460338) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11322) حالة من بينها (1451) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (479390 ) حالة، توفي منهم (7730) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1255) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 340، المنطقة الشرقية 282، منطقة الرياض 203، منطقة عسير 156، منطقة جازان 81، منطقة المدينة المنورة 58، منطقة القصيم 35.

كما سجلت منطقة نجران 24 حالة ومنطقة تبوك 23 ومنطقة الباحة 20 ومنطقة حائل 16، ومنطقة الحدود الشمالية 11، أما أقل الحالات المسجلة في المناطق فكانت في منطقة الجوف بواقع 6 حالات فقط.

حالات كورونا الجديدة


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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