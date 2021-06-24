، هاتف اقتصادي بمواصفات مذهلة.. تسريبات تكشف مفاجأة "أبل" القادمة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تسريبات صحفية جديدة عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة لمستخدميها، بتقديمها هاتفًا اقتصاديًّا مرتقبًا بمواصفات مذهلة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تطرح هاتفًا اقتصاديًّا مع شاشة كبيرة بحلول عام 2022.
ومن المتوقع أن تتراوح سعة شاشة هاتف "آيفون" الجديد المرتقب بين 6.1 بوصة و6.7 بوصة، بسعر أقل من 900 دولار أمريكي.
يذكر أن هواتف "آيفون" التي بسعات الشاشة اللمسية تلك، أسعارها تبدأ منذ 1099 دولارًا أمريكيًّا.
وستتضمن هواتف "آيفون" الجديدة مستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلٍّ واضح من "أبل" عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.
ومن المتوقع أيضًا أن تطور "أبل" كاميرات هواتف "آيفون" بكاميرات بدقة 48 ميغابيكسل.
ولكن "أبل" لن تتخلى أيضًا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجمًا وبسعر اقتصادي أيضًا بهاتف سعة شاشته 5.4 بوصة فقط.
هاتف اقتصادي بمواصفات مذهلة.. تسريبات تكشف مفاجأة "أبل" القادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
كشفت تسريبات صحفية جديدة عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة لمستخدميها، بتقديمها هاتفًا اقتصاديًّا مرتقبًا بمواصفات مذهلة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تطرح هاتفًا اقتصاديًّا مع شاشة كبيرة بحلول عام 2022.
ومن المتوقع أن تتراوح سعة شاشة هاتف "آيفون" الجديد المرتقب بين 6.1 بوصة و6.7 بوصة، بسعر أقل من 900 دولار أمريكي.
يذكر أن هواتف "آيفون" التي بسعات الشاشة اللمسية تلك، أسعارها تبدأ منذ 1099 دولارًا أمريكيًّا.
وستتضمن هواتف "آيفون" الجديدة مستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلٍّ واضح من "أبل" عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.
ومن المتوقع أيضًا أن تطور "أبل" كاميرات هواتف "آيفون" بكاميرات بدقة 48 ميغابيكسل.
ولكن "أبل" لن تتخلى أيضًا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجمًا وبسعر اقتصادي أيضًا بهاتف سعة شاشته 5.4 بوصة فقط.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:52 PM
كشفت تسريبات صحفية جديدة عن تجهيز شركة "أبل" الأمريكية مفاجأة لمستخدميها، بتقديمها هاتفًا اقتصاديًّا مرتقبًا بمواصفات مذهلة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تطرح هاتفًا اقتصاديًّا مع شاشة كبيرة بحلول عام 2022.
ومن المتوقع أن تتراوح سعة شاشة هاتف "آيفون" الجديد المرتقب بين 6.1 بوصة و6.7 بوصة، بسعر أقل من 900 دولار أمريكي.
يذكر أن هواتف "آيفون" التي بسعات الشاشة اللمسية تلك، أسعارها تبدأ منذ 1099 دولارًا أمريكيًّا.
وستتضمن هواتف "آيفون" الجديدة مستشعرات بصمة أسفل الشاشة اللمسية، في تخلٍّ واضح من "أبل" عن خططها بإلغاء استخدام مستشعر بصمة الأصابع.
ومن المتوقع أيضًا أن تطور "أبل" كاميرات هواتف "آيفون" بكاميرات بدقة 48 ميغابيكسل.
ولكن "أبل" لن تتخلى أيضًا عن خططها بإطلاق هاتف أصغر حجمًا وبسعر اقتصادي أيضًا بهاتف سعة شاشته 5.4 بوصة فقط.
، هاتف اقتصادي بمواصفات مذهلة.. تسريبات تكشف مفاجأة "أبل" القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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