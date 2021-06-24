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أدانت الحكومة الأردنية اليوم فتح جمهورية هندوراس سفارة لها في القدس، مؤكدة رفضها لهذه الخطوة التي تعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعدّ باطلة وغير قانونية.
وأوضح أن طريق تحقيق السلام العادل والشامل الوحيد هو حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة؛ استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 06:35 PM
أكدت أنها تعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةالأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة
أدانت الحكومة الأردنية اليوم فتح جمهورية هندوراس سفارة لها في القدس، مؤكدة رفضها لهذه الخطوة التي تعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعدّ باطلة وغير قانونية.
وأوضح أن طريق تحقيق السلام العادل والشامل الوحيد هو حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة؛ استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
، الأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة ،
المصدر : الخليج 365
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