محمد بن مسعود - الدمام - يتناقض مع القرارات الأممية بشأن المدينة المقدسة أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم (الخميس)، أن بلاده افتتحت سفارتها في القدس المحتلة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية. ولفتت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يتناقض تماماً مع القرار الذي أخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس (آب) من عام 2011. هندوراس تفتتح سفارة في القدس .. والخارجية الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24 أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم (الخميس)، أن بلاده افتتحت سفارتها في القدس المحتلة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية. ولفتت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يتناقض تماماً مع القرار الذي أخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس (آب) من عام 2011. 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 05:11 PM يتناقض مع القرارات الأممية بشأن المدينة المقدسة يتناقض مع القرارات الأممية بشأن المدينة المقدسة أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم (الخميس)، أن بلاده افتتحت سفارتها في القدس المحتلة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية. ولفتت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن هذا القرار يتناقض تماماً مع القرار الذي أخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ 26 أغسطس (آب) من عام 2011. ، هندوراس تفتتح سفارة في القدس .. والخارجية الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي ،

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