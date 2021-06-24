شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت منصة "أبشر" التنبيه بالخطوات التي تُمكن الفرد من الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصتها الإلكترونية.

وبينت المنصة خطوات الاستعلام، وهي بالدخول على حساب أبشر ثم خدمات المركبات، ثم الاستعلامات، واختيار استعلام المركبات المحجوزة.

ونوهت بأن هذه الخدمة توفر معلومات هامة حول المركبة وحالة حجزها، واسم ومكان الحجز وتاريخ الحجز، مضيفة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي : أضغط هنا