شكرا لمتابعة خبر عن تعليم تبوك يصرف مكافآت شهر يونيو للطلبة بأكثر من مليونين ونصف المليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

بمتابعة من المدير ⁧‫العام للتعليم بمنطقة تبوك‬⁩ إبراهيم بن حسين العُمري أودعت إدارة الشوؤن المالية اليوم لشهر يونيو بمبلغ (2.501.963) مليونان وخمسمئة وألف وتسعمئة وثلاثة وستون ريالاً.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أن هذه المكافآت تتضمن وتشمل مكافآت تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وذوي الإعاقات وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.