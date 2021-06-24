5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 340 إصابة جديدة، من إجمالي 1255 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 282 حالة، والرياض 203 حالة، وعسير 156 حالة، وجازان 81 حالة، والمدينة المنورة 58 حالة، والقصيم 35 حالة، ونجران 24 حالة، وتبوك 23 حالة، والباحة 20 حالة، وحائل 16 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 6 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1247 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

كانت الوزارة قد ذكرت أمس الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

وأضافت أن برنامج التحصين ضد كورونا تمكن من تغطية 70% من السكان البالغين في السعودية، وأن عدد جرعات اللقاح المعطاة تجاوز 16.8% مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركز لقاحات بجميع المناطق.

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