الصحة توصي باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنعها، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي (1247) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة منها (1451) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة تعافٍ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة "رحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (91021) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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