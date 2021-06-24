جامعة جازان تدعو منسوبيها للمسارعة بأخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تواصل جامعة جازان ممثلة في عمادة الموارد البشرية تكثيف حملتها التوعوية الموجهة لمنسوبيها بضرورة المبادرة بأخذ جرعة لقاح كورونا من أجل بناء مناعة مجتمعية.

وأوضح عميد الموارد البشرية الدكتور منصور عواجي أن إدارة التواصل الداخلي بالعمادة وجهت العديد من الرسائل الإرشادية والتوعوية لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة لحثهم على سرعة أخذ اللقاح إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف الدكتور عواجي أنه ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م لن يسمح بدخول الجامعة إلّا لمن تم تحصينهم بجرعة واحدة على الأقل.

وأشار إلى أن الجامعة يسرت للجميع أخذ اللقاح عبر مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي، منوهًا بالجهود الضخمة التي تبذلها الجامعة ممثلة في منسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، والمبادرات التوعوية التي قدمتها الكليات الصحية، للتوعية بأهمية أخذ اللقاح.

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