أخبار السعودية اليوم.. تطعيم مشروط لكبار السن.. وبدء التسجيل النهائي بالحج

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزارة الصحة عند بدء تلقيح كبار السن بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من لقاح مختلف حيث اعتمدت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، في وقت سابق، إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا، وإلى التفاصيل:

سفارة السعودية بـ«فيينا»: سماح «مشروط» بدخول رعايا المملكة للنمسا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالنمسا، بيانًا رسميًا بخصوص دخول المواطنين السعوديين إلى النمسا، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية أعلنت الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين السعوديين اعتبارًا من 24 يونيو، موضحة أن وزارة الخارجية النمساوية عدلت قائمة الدول «ذات المخاطر الوبائية المنخفضة» لتشمل المملكة العربية السعودية.

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفوق 50 عاما بـ«شرط»

تبدأ وزارة الصحة اليوم الخميس في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

استشاري: تطعيم 70% من قاطني السعودية البالغين لا ينهي كورونا

قال استشاري الأمراض المعدية، د. سميح غزال: إن تطعيم 70% من السكان البالغين لا يعني الخروج من أزمة كورونا، وإن ثبات المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية على 1200 إصابة يوميًا خلال الأسابيع الماضية، يعني أن الحرب مع الفيروس في حالة «تعادل» ما بين انفتاح الاقتصاد والتطعيمات.

وزارة الداخلية تنفذ حكم القصاص في قاتل «خالد العتيبي» بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، بعدما أقدم، نايف بن هادي بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، على قتل خالد ابن بندر بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليه ما أدى لوفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

«الداخلية» تنفذ حكم القتل قصاصًا في «مقبل الرويلي» بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وذلك بعدما أقدم، بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي (سعودي الجنسية)، على قتل، محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني المذكور.

وزارة الحج: بدء ثاني مراحل التسجيل النهائي واختيار الباقات غدًا الجمعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن غدًا الجمعة ستنطلق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات للراغبين في الحج لهذا الموسم 1442 هـ، وأن 558 ألف شخص سجلوا أسماءهم من بينهم 59% من الذكور و41% من الإناث، موضحة أن مرحلة التسجيل عبر المسار الإلكتروني انتهت أمس الأربعاء، وأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق غدًا الجمعة (25 يونيو 2021م).

«المرور»: ضبطنا سائق مركبة متهورًا على طريق الأمير ماجد بجدة

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة بجدة قاد بشكل متهور على طريق الأمير ماجد، وإحالته للهيئة المرورية، جاء ذلك بعد تفاعل المرور مع بلاغ مواطن قال فيه، إن قائد المركبة كان يقود بتهور على طريق الأمير ماجد باتجاه الشمال في جدة، قبل تقاطع التحلية.

المواطن «العليط» يوضح ملابسات إنقاذه مبنى سكنيًا بالدمام

قال المواطن محمد العليط الذي أنقذ مبنى سكنيًا بالدمام من خطر النيران، إنه عندما شاهد السيارة المحترقة أسرع بقيادتها وسحبها بعيدًا عن المبنى والسيارات المجاورة لها، مضيفًا أن الحادث وقع صباح يوم الإثنين الماضي؛ حيث شاهد دخانا أسود يعلو في الهواء، وعند اقترابه رأى النار تشتعل في مقدمة السيارة الراكنة تحت مظلة أسفل مبنى سكني، ولفت انتباهه عدم وجود أحد قربها.

أسعار الذهب تتراجع بالسعودية.. والجرام يبدأ بـ124.98 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الخميس، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا ختام تعاملات الأمس؛ حيث سجل عيار 14 نحو 124.98 ريال (33.33 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 214.25 ريال (57.13 دولار)، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا بالمملكة) 187.46 ريال (49.99 دولار).

الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة على مناطق عدة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة، وهطول أمطار رعدية، ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة، وقال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية والرياض ونجران وعسير تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

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