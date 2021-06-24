جازان: ضبط شخص بحوزته 7160 قرص إمفيتامين وسلاح

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي بأن الجهة المختصة بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، عُثر بحوزته على (7160) قرص إمفيتامين مخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس غير مصرح، وطلقات حية.

وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّم لجهة الاختصاص، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة.