عودة التيار الكهربائي للمشتركين في شرورة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عودة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء في محافظة شرورة بمنطقة نجران، بعد إصلاح العطل الفني. وقدمت الشركة اعتذارها عن انقطاع الكهرباء الناتج عن هذا العطل الفني، مؤكدة أنه خارج عن الإرادة وأوضحت أن الفرق الميدانية باشرت إصلاح العطل الفني الذي تسبب بانقطاعات في الخدمة الكهربائية، حتى عودة الخدمة لجميع المشتركين المتضررين.



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