شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد» يبحث جهود حقوق الإنسان مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينام.

وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ونوه بجهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق مؤخرًا من إصلاحات وخطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية, وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة وفي ظل رؤية المملكة 2030.