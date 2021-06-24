شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1255 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1247 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1255) حالة مؤكدة وتعافي(1247) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11322) حالة منها (1451) حالة حرجة.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (479390) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (460338) حالة تعافٍ , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7730) حالة "رحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (91021) فحصا مخبريا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏