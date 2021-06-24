محمد بن مسعود - الدمام - الفرصة متاحة لكل من يرغب في العمل من خلال التسجيل في الموقع أعلن تطبيق مرسول اليوم أن أكثر من ٥٥ ألف شاب وشابة سعوديين انضموا للعمل فعليًّا في التطبيق من خلال توصيل الطلبات إلى العملاء، وذلك فقط منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١م، وأن الفرصة متاحة لكل من يرغب في العمل من خلال التسجيل في الموقع. وقال أيمن السند الرئيس التنفيذي للتطبيق: "نرحب بجميع الزملاء والزميلات المنضمين لنا في التطبيق، ونفخر أن الشباب السعودي هو المحرك الرئيسي لنجاح التطبيق والعمل معنا لتحقيق الأهداف المرجوة، نعمل بكل جهد لتوفير فرص عمل ذات مردود مادي جيد للشباب والشابات السعوديين الذين أثبتوا كفاءة عالية خلال الفترة الماضية من ناحية الالتزام والعمل الدؤوب". ويذكر أن الدخل من التوصيل في تطبيق مرسول قد يتجاوز الـ٨٠٠٠ ريال شهريًّا، علمًا أن تطبيق مرسول من أوائل التطبيقات في تمكين المرأة في العمل لتوصيل الطلبات، كما يعمل التطبيق على استقطاب الشباب السعودي للعمل في عدة مجالات بالتسويق والمبيعات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 04:37 PM الفرصة متاحة لكل من يرغب في العمل من خلال التسجيل في الموقع "مرسول" يعلن عن انضمام ٥٥ ألف شاب وشابة في التطبيق منذ بداية العام ٢٠٢١ "مرسول" يعلن عن انضمام ٥٥ ألف شاب وشابة في التطبيق منذ بداية العام ٢٠٢١ أعلن تطبيق مرسول اليوم أن أكثر من ٥٥ ألف شاب وشابة سعوديين انضموا للعمل فعليًّا في التطبيق من خلال توصيل الطلبات إلى العملاء، وذلك فقط منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١م، وأن الفرصة متاحة لكل من يرغب في العمل من خلال التسجيل في الموقع. وقال أيمن السند الرئيس التنفيذي للتطبيق: "نرحب بجميع الزملاء والزميلات المنضمين لنا في التطبيق، ونفخر أن الشباب السعودي هو المحرك الرئيسي لنجاح التطبيق والعمل معنا لتحقيق الأهداف المرجوة، نعمل بكل جهد لتوفير فرص عمل ذات مردود مادي جيد للشباب والشابات السعوديين الذين أثبتوا كفاءة عالية خلال الفترة الماضية من ناحية الالتزام والعمل الدؤوب". ويذكر أن الدخل من التوصيل في تطبيق مرسول قد يتجاوز الـ٨٠٠٠ ريال شهريًّا، علمًا أن تطبيق مرسول من أوائل التطبيقات في تمكين المرأة في العمل لتوصيل الطلبات، كما يعمل التطبيق على استقطاب الشباب السعودي للعمل في عدة مجالات بالتسويق والمبيعات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات. الكلمات المفتاحية

، "مرسول" يعلن عن انضمام ٥٥ ألف شاب وشابة في التطبيق منذ بداية العام ٢٠٢١ ،

المصدر : الخليج 365

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