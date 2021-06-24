، "معهد الألبان" يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار المساعي لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية"، من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة؛ حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

وقّع الاتفاقية من جانب المعهد التقني للألبان والأغذية: المدير التنفيذي إبراهيم العقيلي، ومثّل شركة "HORIZON - آفاق المحدودة للأغذية": الرئيس التنفيذي أحمد العرفج، بحضور مسؤولي المعهد والشركة، وعدد من المختصين والإعلاميين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء وتأهيل وتطوير كوادرها، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد العرفج أن المعهد يلبّي احتياجات التوظيف ومتطلبات سوق العمل، ولديه تجارب وخبرات سابقة في هذا المجال، وساعد الشركات التي لديها خطط لتوطين وتدريب الكادر السعودي في الوظائف التقنية، مفيداً أنه يسعى من خلال هذه الشراكة إلى خدمة الكادر الوطني في مؤسسته، وتحقيق طفرة في أداء الموظفين من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم أكثر للمشاركة بقوة في السوق المحلية.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشركات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعلى مدار سنوات عقد عدة شراكات توظيف مع العديد من الشركات بهدف تدريب الكوادر السعودية في مجال صناعة الأغذية.