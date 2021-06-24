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ذكر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الخميس، أن ناشطاً سياسياً معارضاً للسلطة الفلسطينية توفي أثناء اعتقاله، فيما حمّلت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.
وأوضح "البكري" في بيان نقلته "رويترز" أنه "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله".
وأضاف أن الحالة الصحية لـ"بنات" تدهورت أثناء الاعتقال، وجرى تحويله فوراً إلى مشفى الخليل الحكومي، وعند معاينته من قبل الأطباء تبين أن المواطن المذكور متوفى".
ولم يوضح "البكري" سبب صدور مذكرة إحضار الناشط "بنات" (43 عاماً) أو سبب وفاته.
ناشط فلسطيني يفارق الحياة أثناء اعتقال "السلطة" لهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-24
ذكر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الخميس، أن ناشطاً سياسياً معارضاً للسلطة الفلسطينية توفي أثناء اعتقاله، فيما حمّلت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.
وأوضح "البكري" في بيان نقلته "رويترز" أنه "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله".
وأضاف أن الحالة الصحية لـ"بنات" تدهورت أثناء الاعتقال، وجرى تحويله فوراً إلى مشفى الخليل الحكومي، وعند معاينته من قبل الأطباء تبين أن المواطن المذكور متوفى".
ولم يوضح "البكري" سبب صدور مذكرة إحضار الناشط "بنات" (43 عاماً) أو سبب وفاته.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:10 PM
أسرته حمّلتها مسؤولية وفاته
ذكر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الخميس، أن ناشطاً سياسياً معارضاً للسلطة الفلسطينية توفي أثناء اعتقاله، فيما حمّلت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.
وأوضح "البكري" في بيان نقلته "رويترز" أنه "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله".
وأضاف أن الحالة الصحية لـ"بنات" تدهورت أثناء الاعتقال، وجرى تحويله فوراً إلى مشفى الخليل الحكومي، وعند معاينته من قبل الأطباء تبين أن المواطن المذكور متوفى".
ولم يوضح "البكري" سبب صدور مذكرة إحضار الناشط "بنات" (43 عاماً) أو سبب وفاته.
، ناشط فلسطيني يفارق الحياة أثناء اعتقال "السلطة" له ،
المصدر : الخليج 365
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