، مؤشر"الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10919 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10919.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 495 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والزامل للصناعة، ونسيج، وميكو، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين،
ونماء للكيماويات، والعبداللطيف، وام آي اس، وبي سي آي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.46% و 3.56%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، وأسمنت الجوف، وإعمار، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، والفخارية، وبحر العرب، والأسماك، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 7.22 نقاط ليقفل عند مستوى 23087.23 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 470 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 04:29 PM
بتداولات بلغت 13.9 مليار ريال لأكثر من 390 مليون سهممؤشر"الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10919 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10919.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 495 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والزامل للصناعة، ونسيج، وميكو، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين،
ونماء للكيماويات، والعبداللطيف، وام آي اس، وبي سي آي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.46% و 3.56%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، وأسمنت الجوف، وإعمار، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، والفخارية، وبحر العرب، والأسماك، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 7.22 نقاط ليقفل عند مستوى 23087.23 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 470 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.
، مؤشر"الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10919 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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