محمد بن مسعود - الدمام - للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة عقدت الهيئة الملكية لمدينة ‫مكة المكرمة‬ والمشاعر المقدسة‬ ووزارة الاستثمار اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الملكية لمشاركة القطاع الخاص. وأضافت الهيئة أن المركز الموحّد للنقل في مكة (‫نقل مكة‬) معنيّ بتطوير خدمات النقل والبنى التحتية، بما في ذلك محطات وقوف الحافلات والمواقف العامة وتطوير خدمة سيارات الأجرة ووسائل التنقل الذكية والصديقة للبيئة، وحوكمتها وفق آليات تضمن مواءمتها مع رؤية الهيئة الملكية لتطوير منظومة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة 2030‬. 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 04:28 PM للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة "ملكية ‫مكة ‬والمشاعر" تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية "ملكية ‫مكة ‬والمشاعر" تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية عقدت الهيئة الملكية لمدينة ‫مكة المكرمة‬ والمشاعر المقدسة‬ ووزارة الاستثمار اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة الملكية لمشاركة القطاع الخاص. وأضافت الهيئة أن المركز الموحّد للنقل في مكة (‫نقل مكة‬) معنيّ بتطوير خدمات النقل والبنى التحتية، بما في ذلك محطات وقوف الحافلات والمواقف العامة وتطوير خدمة سيارات الأجرة ووسائل التنقل الذكية والصديقة للبيئة، وحوكمتها وفق آليات تضمن مواءمتها مع رؤية الهيئة الملكية لتطوير منظومة النقل للارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان وضيوف الرحمن تماشيًا مع‫ رؤية المملكة 2030‬. الكلمات المفتاحية ، "ملكية ‫مكة ‬والمشاعر" تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع والمبادرات الاستثمارية ،

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