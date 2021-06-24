شكرا لمتابعة خبر عن ‏"التجارة" تشهِّر بفرع شركة باعت مواد غذائية فاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد الغذائية في مكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد فرع الشركة متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.