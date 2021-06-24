شكرا لمتابعة خبر عن شهادة " تميز" لـ"علي خليل" من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، شهادة شكر للصيدلي علي بن مهدي خليل على تميز أدائه الوظيفي لعام ٢٠٢١، وذلك بحضور سعادة مدير المستشفى فهد بن محمد الممخور ومدير الخدمات الطبية، متمنين له دوام التميز والتوفيق.

ومن جهته، عبر الصيدلي علي خليل عن شكره وتقديره لإدارة المستشفى، مؤكدا أن هذا التكريم سيمثل له حافزا قويا لتجويد الأداء وبذلك مزيد من الجهد لخدمة المراجعين، والمستفدين من خدمات المستشفى والمركز.