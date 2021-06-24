«قطار الحرمين» يعلن جدول ومواعيد الرحلات من 1 إلى 10 يوليو

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الحساب الرسمي لخدمة عملاء قطار الحرمين على موقع «تويتر»، جدول رحلات القطار بداية من 1 يوليو المقبل، إلى يوم 10 من الشهر نفسه.

وقال الحساب الرسمي لقطار الحرمين: جدول رحلات قطار الحرمين السريع من 1 إلى 10 يوليو ، للمزيد من المعلومات وللحجز.. اضغط هنا».

أمير المدينة يؤكد أهميّة الالتزام بمتابعة تطبيق الاحترازات بقطار الحرمين

وأكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهميّة التزام الجهات الحكومية بالمنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».

وشددد على ضرورة استشعار الجميع لأهمية المرحلة الحالية في مُجابهة الجائحة حرصًا على سلامة المواطنين والمُقيمين وقاصدي أطهر البقاع من المُعتمرين والزوار.

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أمير المدينة يؤكد أهميّة الالتزام بمتابعة تطبيق الاحترازات بقطار الحرمين