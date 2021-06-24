«الداخلية» تنفذ حكم القتل قصاصًا في «مقبل الرويلي» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وذلك بعدما أقدم، بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي (سعودي الجنسية)، على قتل، محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي)، اليوم، في الرياض.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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