وزارة الصحة: انخفاض طفيف في الحالات الحرجة والنشطة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1451 حالة، بينما تم أمس الأربعاء تسجيل 1472 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا طفيفًا حيث تم تسجيل 11322 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 11328 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء فحص كورونا لـ91021 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1247 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

كانت الوزارة قد ذكرت أمس الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

وأضافت أن برنامج التحصين ضد كورونا تمكن من تغطية 70% من السكان البالغين في السعودية، وأن عدد جرعات اللقاح المعطاة تجاوز 16.8 % مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركز لقاحات بجميع المناطق.

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