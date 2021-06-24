الأمير سلطان بن سلمان يدشِّن برنامج التثقيف والتوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للبهاق

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، برنامج التثقيف والتوعية، ورعى سموه إطلاق فيديو، أصدقاء رغم اختلافنا.

وعبَّر الأمير سلطان بن سلمان خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة ودعمه الكامل للبرامج والمشاريع النوعية المتميزة، والتي تمنح المركز حضورًا في القضايا المتعلقة بالإعاقة أولًا، وقضايا الأطفال بصفة خاصة في بعض الإشكاليات التي تسبب ضغوطات عليهم.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن موضوع البهاق مهم جدًا وإن لم يكن ظاهرًا على الساحة الآن بشكل واضح ولذلك فإن أهداف هذا البرنامج مهمة جدًا حيث تتناول الموضوع بشكل جديد يخاطب المجتمع وفق طرق وأساليب حديثة ومنظمة وصحيحة.

وفي ختام كلمته قدم الأمير سلطان بن سلمان الشكر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنسوبيه، كما قدم شكره للأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان، مديرة برنامج التثقيف والتوعية.

من جانبها عبرت الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان عن امتنانها وتقديرها للأمير سلطان بن سلمان تدشينه ودعمه للبرنامج وأهدافه والذي يسعى لنشر التوعية والتثقيف، ويسهم في تقديم برامج ووسائل التثقيف والتوعية المرئية والمسموعة والمقروءة منها، والأنشطة التدريبية؛ للتوعية بكل أنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحيط بهم، والمشاركة في تفعيل الأيام والمناسبات العالمية التي تُعنى بهم سنويًا والتعريف بطرق ووسائل التثقيف والتوعية الحديثة التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

وشهدت أعمال التدشين إطلاق فيديو بعنوان «أصدقاء رغم اختلافنا» وهو إحدى مبادرات برنامج التثقيف والتوعية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام وتقبل اختلافاتنا ونشر الوعي حول قضية التنمر بين الأطفال ذوي الإعاقة وأقرانهم.

يأتي إطلاق فيديو: أصدقاء رغم اختلافنا، بالتزامن مع اليوم العالمي للبهاق والذي يصادف يوم 25 يونيو سنويًا.

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