وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 7730.. و1255 إصابة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1247 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 479390، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 460338، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7730 حالة.

وتبدأ وزارة الصحة، اليوم الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

كانت الوزارة ذكرت أمس الأربعاء، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

وأضافت أن برنامج التحصين ضد كورونا تمكن من تغطية 70 % من السكان البالغين في السعودية، وأن عدد جرعات اللقاح المعطاة تجاوز 16.8 % مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركز لقاحات بجميع المناطق.

وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يستدعي إبلاغ الطبيب في حالة الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مع إمكانية تأجيل الحصول عليه بالنسبة لمن تزيد درجة الحرارة لديه عن حد معين وذلك ضمن الإرشادات التي تقدمها الوزارة بخصوص تلقي اللقاح.

وأوضحت وزارة الصحة أن المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السمنة حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيرة إلى أن السمنة تتسبب في ضعف المناعة والالتهابات المزمنة وتخثر الدم؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم المرض.

ونبهت الوزارة أنه في حالة تعرض المصابين بالسمنة لفيروس كورونا المستجد يكون احتمال دخولهم المستشفى 113% واحتمال بقائهم في وحدة العناية المركزة 74 % وتصل نسبة زيادة الوفيات لديهم إلى 48 %.

ونصحت وزارة الصحة، بالاهتمام بتقليل الوزن الزائد؛ لأن ذلك يساعد في انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى، مع الحرص على أخذ اللقاح للحماية من المضاعفات.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا