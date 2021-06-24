تحديد هوية شخص جهز مركبة شبيهة بالأمن وتباهى بمجسم سلاح

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وجرى إيقافه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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