وزارة الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 17 مسجدًا بـ5 مناطق بعد التعقيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إعادة افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها، عقب ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة –في بيان لها- أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ138 يومًا الماضية وصل إلى 1653 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وأشارت «الشؤون الإسلامية» إلى أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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