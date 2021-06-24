«الجوازات السعودية»: 6 اشتراطات ضرورة يجب توافرها في وثيقة السفر

الرياض - محمد عبدالله - جدّدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس، التأكيد على أن جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة التي تخول للمواطنين السفر خارج المملكة، موضحةً الاشتراطات الواجب التأكد منها بشأن جواز السفر.

ونشرت المديرية عبر حسابها على موقع «تويتر» إنفوجرافًا تضمن الاشتراطات المتعلقة بشأن جواز السفر، مشيرة إلى أنه على جميع المواطنين قبل السفر ضرورة التأكد من الآتي:

- أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة.

- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

- التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول.

- التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها.

- إصدار تصاريح السفر اللازمة.

- أن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.

ونوهت مديرية الجوازات إلى تعليق السفر بالهوية الوطنية بدول الخليج، مؤكدة أنّ سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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