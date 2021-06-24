وزارة الداخلية تنفذ حكم القصاص في قاتل «خالد العتيبي» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، بعدما أقدم، نايف بن هادي بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، على قتل خالد ابن بندر بن محمد العتيبي (سعودي الجنسية)، عبر إطلاق النار عليه ما أدى لوفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني (نايف بن هادي بن محمد العتيبي)، اليوم الخميس، بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذر في نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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